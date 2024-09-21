'Sessiz sevgili' ağırlığını koydu: Hedef nikah masası.. Bu yüzden çenenizi kapalı tutun

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Aralarında Christina Applegate, Juliette Lewis, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Angelina Jolie gibi dünyanın güzellik anlamında en iddialı kadınlarının da bulunduğu bir dizi ünlüyle romantik ilişkiler yaşadı. Hatta Aniston ve Jolie ile yuva bile kurdu.

Son yıllarda eski karısı Angelina Jolie ile giriştiği bitip tükenmez hukuksal mücadele ile konuşulsa da diğer yandan gönül kapılarını hiç kapalı tutmadı Pitt.

60'ıncı yaşını kendisinden epey genç yeni sevgilisi Ines de Ramon ile kutladı. Sonra da 81'inci Venedik Film Festivali'nde onu elinden tutup kırmızı halıya çıkardı. Böylece ilk kez yeni aşkının "resmi duyurusunu" yapmış oldu.

31 yaşındaki Ines de Ramon, Pitt'in daha önce hayatına giren kadınlardan çok farklı bir profil çiziyor. Elbette genç, güzel ve iyi eğitimli ama birçok kişiye göre Brad Pitt'in eski eş ve sevgililerinden daha sessiz, geride duran bir imaj çiziyor.

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ONUNLA BİR YUVA KURMAK İSTİYOR

Fakat Ines de Ramon cephesinden gelen bir haber, genç kadının hiç de öyle göründüğü kadar sessiz sakin, kendini kaderin ellerine bırakmış olmadığını gözler önüne serdi.

Tüm bu iddiaları şöyle özetleyebiliriz: Daha önce aktör Paul Wesley ile bir evlilik yaşayan ve ondan kısa sürede boşanan Ines de Ramon, yeni aşkı Brad Pitt'in güvenini kaybetmek ve onu kendinden uzaklaştırmak istemiyor. Hatta amacı onunla bir yuva kurmak...

Bunun için de çok önemli bir adım attı.

Söylenenlere göre Ines de Ramon, sevgilisini kaybetmemek ve onun güvenini sarsmamak için yakın arkadaşlarına hatta iş bağlantılarına bile sağda solda ve özellikle de basına bu aşk hakkında konuşma yasağı getirdi.

Mücevher tasarımcısı ve bu alanda bir firmanın yöneticisi olan Ines de Ramon, Pitt ile aşkının dillere düşmemesi için iş bağlantılarına bile sessizlik anlaşması imzalatıyor söylenenlere göre.

Bu şekilde de Brad Pitt ile yaşadığı her şeyin özel kalmasını daha da önemlisi onun güvenini kaybetmemeyi hedefliyor.

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İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak Ines de Ramon'un Brad Pitt'i çok sevdiğini ve onunla evlenmeyi umduğunu belirterek "Bu yüzden de Brad'in ona tam olarak güvenmesini istiyor. Bu güven inşasını zora sokmamak için de arkadaşlarının kendisi ve ilişkisi hakkında ortalıkta konuşmasını, dışarıya bilgi sızdırmasını yasakladı" dedi.

Bu kaynağın sözleriyle "Ines de Ramon, Brad Pitt'i gerçekten seviyor ve ona önem veriyor. Umudu da bir gün onunla evlenmek." İşte arkadaşlarına hatta iş bağlantılarına zorunlu kıldığı sessizliğin nedeni de bu.

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Bir başka deyişle Ines de Ramon, Brad Pitt ile birlikte olup para ve şöhret kazanmaya çalışmadığına yıldızı ikna etmek zorunda hissediyor kendini.

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ŞÖHRETİ İÇİN KENDİSİNE YAKLAŞANLARDAN BIKTI

Aynı kaynağın söylediğine göre Pitt, kendisiyle birlikte olup sonra da bunu her yerde anlatan ve bu şekilde dikkat çekmeye çalışan kadınlarla sorunu var. Bu tür kadınların kendisine şöhreti için yaklaşmalarından bıkmış durumda.

Kaynaklara göre Ines de Ramon'un amacı ise bu değil. Brad Pitt ile kurdukları bu hayatın ikisine de mutluluk ve huzur getirmesini istiyor. Brad Pitt'in kendisine güvenmesini, omuzuna yaslanmasını ve eş adayı olarak görmesini istiyor.

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İşte tüm bunlar yüzünden sağda solda ilişkileri hakkında konuşanların bu birlikteliği yıkmasından korkuyor.

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Ines de Ramon, oyuncu PAul Wesley ile 2019 ve 2022 arasında bir evlilik yaşadı.