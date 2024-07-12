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Sessiz sedasız evlenmişlerdi... Düğün fotoğrafları geldi!

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#Berk Atan#Sude Zülal Güler#Emir Can İğrek
Sessiz sedasız evlenmişlerdi... Düğün fotoğrafları geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 11:32

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın düğününden ilk kareler geldi.

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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenmişlerdi ancak düğüne dair fotoğraf paylaşılmamıştı.

Sessiz sedasız evlenmişlerdi... Düğün fotoğrafları geldi

Melisa Aslı Pamuk soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmiş ve evlendiklerini duyurmuştu.

Genç çift sosyal medyada ortak paylaşım yapıp Paris'te çekilmiş düğün fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflara kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Sessiz sedasız evlenmişlerdi... Düğün fotoğrafları geldi

Bu yaz Çeşme’de geçecek

Berk Atan ve Sude Zülal Güler yaz tatillerini Çeşme’de geçiriyor.

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Yoğun geçen sezonun ardından baş başa tatile çıkan iki oyuncu, önceki gün Ayayorgi Koyu’ndaki Yuzu Beach’te görüntülendi. Denize birlikte giren ve romantik anlar yaşayan iki sevgili, daha sonra şezlonglarına geçip güneşlendi. Çiftin dizi çekimleri başlayana kadar Çeşme’de olacağı öğrenildi. (Deniz BOY)

Sessiz sedasız evlenmişlerdi... Düğün fotoğrafları geldi

Tatile devam

Emir Can İğrek, Bodrum tatiline devam ediyor. Şarkıcı önceki gün Ortakent’teki bir plajda objektife takıldı.

Sıcak havadan bunalınca kendini serin sulara bırakan İğrek, fit hali ve dövmeleriyle dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

Sessiz sedasız evlenmişlerdi... Düğün fotoğrafları geldi

Kumda oyunlar

Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde kızı Elay’ın 1. yaş gününü kutlamıştı. Oyuncu, kızıyla bu kez de tatil pozlarını sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Enver, Elay ile kumda oyunlar oynadı.

Sessiz sedasız evlenmişlerdi... Düğün fotoğrafları geldi

 

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#Berk Atan#Sude Zülal Güler#Emir Can İğrek

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