Sessiz sedasız evlenmişlerdi... Düğün fotoğrafları geldi!

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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenmişlerdi ancak düğüne dair fotoğraf paylaşılmamıştı.

Melisa Aslı Pamuk soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmiş ve evlendiklerini duyurmuştu.

Genç çift sosyal medyada ortak paylaşım yapıp Paris'te çekilmiş düğün fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflara kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Bu yaz Çeşme’de geçecek



Berk Atan ve Sude Zülal Güler yaz tatillerini Çeşme’de geçiriyor.

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Yoğun geçen sezonun ardından baş başa tatile çıkan iki oyuncu, önceki gün Ayayorgi Koyu’ndaki Yuzu Beach’te görüntülendi. Denize birlikte giren ve romantik anlar yaşayan iki sevgili, daha sonra şezlonglarına geçip güneşlendi. Çiftin dizi çekimleri başlayana kadar Çeşme’de olacağı öğrenildi. (Deniz BOY)

Tatile devam

Emir Can İğrek, Bodrum tatiline devam ediyor. Şarkıcı önceki gün Ortakent’teki bir plajda objektife takıldı.

Sıcak havadan bunalınca kendini serin sulara bırakan İğrek, fit hali ve dövmeleriyle dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

Kumda oyunlar

Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde kızı Elay’ın 1. yaş gününü kutlamıştı. Oyuncu, kızıyla bu kez de tatil pozlarını sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Enver, Elay ile kumda oyunlar oynadı.