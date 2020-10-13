Son Güncelleme:
Sessiz moda rüzgarı
BU yıl pandemi nedeniyle dijital olarak gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul dün başladı.
16 Ekim’e kadar sürecek moda haftasının açılışını İstanbul Moda Akademisi tasarımcıları “New Gen by İMA” adlı defileyle yaptı. Galataport İstanbul’da çekimleri gerçekleşen etkinliğin ilk gününde koleksiyonlarını sergileyen modacılar ve markalar arasında Natalie Kolyozyan, Niyazi Erdoğan, Belma Özdemir, Tuba Ergin ve Tuvanam da vardı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle