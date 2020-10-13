Sessiz moda rüzgarı

16 Ekim’e kadar sürecek moda haftasının açılışını İstanbul Moda Akademisi tasarımcıları “New Gen by İMA” adlı defileyle yaptı. Galataport İstanbul’da çekimleri gerçekleşen etkinliğin ilk gününde koleksiyonlarını sergileyen modacılar ve markalar arasında Natalie Kolyozyan, Niyazi Erdoğan, Belma Özdemir, Tuba Ergin ve Tuvanam da vardı.







