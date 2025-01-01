Sessiz aşkın perde arkasından neler neler çıktı: Zalim kocam beni bir mesajla terk edip sevgilisine gitti

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Bu yüzden boşanmaları da öyle sessiz ve sakin olmadı. Üstelik zaman geçtikçe, yıllarını verdiği kocası tarafından acımasızca terk edildiğini ileri süren bir kadın da vardı söz konusu olan.

İşte şimdi bir çocuklu evliliği yıkılan o kadın, akıllara durgunluk veren bir iddiada daha bulundu. Kocasının, yasak aşkı uğruna evliliğini yıktığını ve kendisinden boşanmak istediğini yüzüne bile söylemeden bir yazılı mesajla açıkladığını ileri sürdü.

Bir bakalım bu ilginç olayın kahramanlarına.

SESSİZ SAKİN AŞKA DAİR ŞOKE EDEN İDDİALAR

Ölümünün üzerinden 30 yıla yakın bir zaman geçmiş olsa da hala gündemde kalan İngiliz kraliyet ailesinin talihsiz gelini Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles bu iddialarla suçlanan kişi.

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Son dönemde Cat Jarman ile birlikteliğiyle konuşulan Charles Spencer, geçen yılın ortalarında üçüncü karısı Karen'dan boşanacağını açıklamıştı. Charles daha önce de iki kez boşandığı için bu haber öylesine sıradan kabul edilmişti.

Fakat sonra boşanmak istediği karısı Karen ile birlikte olduğu Cat Jarman mahkemelik olunca durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

Charles'ın, daha resmen boşanmadan önce aşk yaşamaya başladığı Cat Jarman, Karen Spencer'ın, hakkındaki özel bilgileri yani multiple skleroz hastası olduğunu, çevresine yaydığını ileri sürerek onun aleyhine dava açtı.

Hatta Jarman, Karen'ın Charles Spencer ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Charlotte Diana'ya da anlattığını, onun okulundaki öğretmenlerin bile özel hayatı hakkında bilgi sahibi olduğunu ileri sürdü.

'SENDEN BOŞANIYORUM' DİYE MESAJ ATTI

Daha bu olayın dumanı tüterken Charles'ın 13 yıllık evliliğini bitirdiği karısı Karen bambaşka bir iddia ortaya attı. Onun söylediğine göre kocası Charles, sevgilisi Cat ile rahatça birlikte yaşamak için kendisinden ayrılmak istediğini bir yazılı mesajla bildirdi.

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Onun ileri sürdüğüne göre Charles Spencer, kendisini 2022 yılından bu yana Cat Jarman ile aldatıyor. Hatta Karen'ın iddiasına göre bu ilişkinin geçmişi 2021 yılına kadar uzanıyor bile olabilir.

Sonuç olarak Jarman ile Karen Spencer arasındaki yasal hesaplaşmanın mahkeme dokümanlarında Karen Spencer "Charles bana evliliğimizin bittiğini 19 Mart 2024 günü gönderdiği bir yazılı mesajla bildirdi" ibaresi de yer alıyor.

Dokümanlarda yer alan Karen Spencer'ın iddialarına göre kocasının yasak ilişkisini bildiği halde kendisiyle konuşup olan biteni yüz yüze konuşmasını bekledi.

Ama Charles kendisine bu nezaketi göstermedi. Sonradan kendisi de bu konuda talepte bulunmasına rağmen konuşma isteğini geri çevirdi.

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'KOCAMIN METRESİNE HİZMET ETMEM... BU BANA HAKSIZLIK'

Karen Spencer, kocası Charles'ın Cat Jarman ile ilişkisini onun kocasıyla iletişime geçince öğrendi. Tom Jarman'ı telefonla arayıp karısının herhangi bir ilişkisi olduğundan şüphelenip şüphelenmediğini sordu. O da bu konuda şüpheleri olduğunu söyledi.

Sonunda iki boynu bükük eş bu konuda bir araştırma yapınca gerçeği yani Charles ile Cat'in ilişkisini öğrendi.

Daha da ötesinde Cat Jarman, Spencer çiftinin yaşadığı malikaneye çok yakın bir evde yaşamaya başladı. Fakat Karen ona bir elektronik posta göndererek evlerine konukluğa gelmemesini bunun hoş karşılanmayacağını belirtti.

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Hatta Cat'ın kendilerini ziyarete gelmesinin hem kendisine hem de 12 yaşındaki kızı Charlotte Diana'ya haksızlık olacağını savundu. Sonra da "Charles'ın metresine hizmet etmek istemediğini" belirten ağır bir cümle kurdu.

Charles Spencer ise karısı Karen'ın "evliliğimizin bittiğini bana bir yazılı mesajla bildirdi" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.