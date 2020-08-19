MALATYA (İHA)
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Ses sanatçısı Necmettin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle İstanbul’da vefat eden ses sanatçısı Necmettin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.
Malatyalı Türk Sanat Müziği Sanatçısı Necmettin Yıldırım’ın (60) cenazesi, doğduğu yer olan Malatya'nın Darende ilçesi Günpınar köyü mezarlığında, özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi. Cenazeye sanatçının az sayıda yakını katıldı.
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