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Servetinin her kuruşunda hem alın teri hem acı var: Üvey baba elinde taciz dahil her çileyi çekti... Evde tekme tokat dayak yerdim

Güncelleme Tarihi:

#Shania Twain#Taciz Edilen Ünlüler#Frederic Thiebaud
Servetinin her kuruşunda hem alın teri hem acı var: Üvey baba elinde taciz dahil her çileyi çekti... Evde tekme tokat dayak yerdim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 08:28

Gösteri dünyasının ünlü kişilerinin hayatları ne kadar göz kamaştırıcı, ne kadar kusursuz görünüyor değil mi?

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 İlk anda öyle olabilir...  Ama o yaldızı kazıdığınızda altından hiç de öyle pürüzsüz bir görüntü çıkmıyor her zaman.

Servetinin her kuruşunda hem alın teri hem acı var: Üvey baba elinde taciz dahil her çileyi çekti... Evde tekme tokat dayak yerdim

Tıpkı bugün 400 milyon dolarlık bir servete sahip olan Shania Twain'in hayatı gibi...

Artık 61 yaşına gelen ünlü şarkıcının, kariyerinde başarılar elde ettikten sonra yaşadıklarını dünya alem duydu.

Ailece görüştükleri arkadaşı, kocasını elinden aldı. O da gitti kocasını elinden alan o arkadaşından boşanan adamla evlendi. Tam 15 yıldır da bu evlilik sürüyor.

Bunu zaten herkes biliyor.

Servetinin her kuruşunda hem alın teri hem acı var: Üvey baba elinde taciz dahil her çileyi çekti... Evde tekme tokat dayak yerdim

YÜREK BURKAN BİR ÇOCUKLUK YAŞADI
Ama bir de Shania Twain'in çocukluğu var ki işte işin orası gerçekten yürek burkan türden.

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Son dönemde yeni albümü ve verdiği konserlerle hatta sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle konuşulan Shania Twain, bazen röportajlarda acı dolu çocukluğunu anlatıyor zaten.

İşte bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz gün yayınlanan Wild Card with Rachel Martin adlı programda sergiledi.

Servetinin her kuruşunda hem alın teri hem acı var: Üvey baba elinde taciz dahil her çileyi çekti... Evde tekme tokat dayak yerdim
Twain'in söylediklerine bakılırsa çocukluğu hiç de öyle güzel, uçucu, tatlı anılarla dolu değil. Dayak, şiddet, gözyaşı, taciz...

Kısacası bir çocuğun aslında uzak tutulması gereken ne varsa işte onların hepsiyle yüklü.

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ÜVEY BABA ELİNDE TACİZ DAHİL HER ACIYI ÇEKTİ
Shania Twain'in geçmişini şöyle bir hatırlamak gerekirse...

Annesi Sharon, öz babası Clarence Edwards'tan daha şarkıcı 2 yaşındayken boşandı. Bir süre sonra da Jerry Twain ile evlendi.

Jerry, Sharon'ın çocuklarını evlat edindi ve onlara soyadını verdi.

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Diğer yandan bu durum Shania ve kardeşlerine mutluluk getirmedi.

Tam tersine kabus gibi bir hayatın kapılarını açtı.

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TEKME TOKAT DAYAK BİLE YEMİŞ
Twain'in söylediğine göre annesi ve üvey babası aslında birbirlerini seviyorlardı. Ama ilişkileri bir o kadar da inişli ve çıkışlıydı. Üvey babası sık sık annesi Sharon'a şiddet uyguluyordu.

Ama bu kadar da değil.

Servetinin her kuruşunda hem alın teri hem acı var: Üvey baba elinde taciz dahil her çileyi çekti... Evde tekme tokat dayak yerdim
Shania, aynı zamanda üvey babasından taciz de görüyordu. Ki bunun travmasından bu yaşında bile tamamen kurtulmuş değil. 
Sanmayın ki şarkıcının hayatındaki tek korkunç olay buydu. Bütün bunlara ek olarak bir de hem annesinden hem babasından dayak yiyordu.

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Servetinin her kuruşunda hem alın teri hem acı var: Üvey baba elinde taciz dahil her çileyi çekti... Evde tekme tokat dayak yerdim

'FİZİKSEL ŞİDDET GÖRÜRDÜK... ÇOK DAYAK YERDİK, TEKMELENİRDİK': "Yanlış zamanda yanlış yerde bulunursam dayak yerdim. Her iki ebeveynim de fiziksel şiddet uygulardı. Kesinlikle çok dayak yerdik bazen de tekmelenirdik. Kelimenin tam anlamıyla tekmelenirdik" diye anlattı ünlü şarkıcı durumu.
Servetinin her kuruşunda hem alın teri hem acı var: Üvey baba elinde taciz dahil her çileyi çekti... Evde tekme tokat dayak yerdim

ANNESİ ÇOCUKLARINI ALIP KAÇMAK İSTEDİ AMA BAŞARAMADI
Söylediğine göre aslında annesi Sharon, üvey babasından kurtulmak için çaba da gösteriyordu. Hatta bazen çocuklarını alıp evden ayrılıyordu. Ama Jerry yine onların peşine düşüyordu.

Annesi de yeterince güçlü olmadığı bir türlü özgürleşmeyi beceremediği için sonra yine çocuklarını alıp ona geri dönüyordu.

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Shania Twain'in trajedisi bu kadarla sınırlı kalmadı. Her ne kadar kendilerine şiddet uygulasa da hayatını karartan başka bir olay daha yaşadı.

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ANNESİ VE ÜVEY BABASI BİR TRAFİK KAZASINDA HAYATA VEDA ETTİ
Annesi Sharon ve üvey babası Jerry, 1987 yılında geçirdikleri bir trafik kazasında hayata veda etti. O dönemde Shania Twain, müzik kariyerinin başındaydı.

Sonuç olarak bütün bu zorluklara katlanıp müzik dünyasında bir yıldıza dönüştü Shania Twain. Ama yaşı kaç olursa olsun, ne kadar şöhrete kavuşursa kavuşsun yaşadığı o kabus gibi çocukluğu hiç unutmadı.

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#Shania Twain#Taciz Edilen Ünlüler#Frederic Thiebaud

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