Servetinin her kuruşunda hem alın teri hem acı var: Üvey baba elinde taciz dahil her çileyi çekti... Evde tekme tokat dayak yerdim

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İlk anda öyle olabilir... Ama o yaldızı kazıdığınızda altından hiç de öyle pürüzsüz bir görüntü çıkmıyor her zaman.
Artık 61 yaşına gelen ünlü şarkıcının, kariyerinde başarılar elde ettikten sonra yaşadıklarını dünya alem duydu.
Ailece görüştükleri arkadaşı, kocasını elinden aldı. O da gitti kocasını elinden alan o arkadaşından boşanan adamla evlendi. Tam 15 yıldır da bu evlilik sürüyor.
Bunu zaten herkes biliyor.
Son dönemde yeni albümü ve verdiği konserlerle hatta sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle konuşulan Shania Twain, bazen röportajlarda acı dolu çocukluğunu anlatıyor zaten.
İşte bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz gün yayınlanan Wild Card with Rachel Martin adlı programda sergiledi.
Kısacası bir çocuğun aslında uzak tutulması gereken ne varsa işte onların hepsiyle yüklü.
Annesi Sharon, öz babası Clarence Edwards'tan daha şarkıcı 2 yaşındayken boşandı. Bir süre sonra da Jerry Twain ile evlendi.
Jerry, Sharon'ın çocuklarını evlat edindi ve onlara soyadını verdi.
Diğer yandan bu durum Shania ve kardeşlerine mutluluk getirmedi.
Tam tersine kabus gibi bir hayatın kapılarını açtı.
TEKME TOKAT DAYAK BİLE YEMİŞ
Twain'in söylediğine göre annesi ve üvey babası aslında birbirlerini seviyorlardı. Ama ilişkileri bir o kadar da inişli ve çıkışlıydı. Üvey babası sık sık annesi Sharon'a şiddet uyguluyordu.
Ama bu kadar da değil.
Annesi de yeterince güçlü olmadığı bir türlü özgürleşmeyi beceremediği için sonra yine çocuklarını alıp ona geri dönüyordu.
Shania Twain'in trajedisi bu kadarla sınırlı kalmadı. Her ne kadar kendilerine şiddet uygulasa da hayatını karartan başka bir olay daha yaşadı.
Sonuç olarak bütün bu zorluklara katlanıp müzik dünyasında bir yıldıza dönüştü Shania Twain. Ama yaşı kaç olursa olsun, ne kadar şöhrete kavuşursa kavuşsun yaşadığı o kabus gibi çocukluğu hiç unutmadı.