Servetim bitecek diye hiç korkmuyor... Güzelleşmek için avuç avuç para harcıyor: Yüzümdeki tek doğal şey burnum!

Yaşı ilerledi ama o hiç değişmedi. Sadece kişilik olarak değil, fiziksel olarak da. Daha geçtiğimiz ay 70 yaşına girdi ama bakıldığında yaşının yarısı kadar görünüyor. Bir başka deyişle yılları geriye çevirdi... Herkes yaşlanırken o gençleşti.

Üstelik bu konuda hep açık sözlü oldu. Estetik yaptırıp aksini savunmadı hiç. Kendisiyle öyle barışık ki bu durumla bile dalgasını geçebiliyor. Tıpkı daha kısa süre önce "Yüzümdeki tek doğal şey burnum" dediği gibi!

YAPTIRDIĞI ESTETİKLERLE DE DALGASINI GEÇTİ

Bu kendinden de hayatından da memnun olan ünlü Kris Jenner.

Yani Kardashian- Jenner ailesinin büyüğü, çocuklarının akıl hocası, onların şöhretinin ve servetinin ardındaki güç.

Kris Jenner, kısa bir süre önce yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini bunun için de yüz binlerce dolar harcadığını hiçbir zaman saklamadı. Kızlarıyla birlikte kamera karşısına geçtiği The Kardashians adlı programda geçirdiği estetik müdahaleleri de masaya yatırdı.

Programda yüz gerdirme operasyonuna gönderme yaparak şakayla karışık "Yüzümde doğal olan tek şey burnum" diye konuştu.

Onun bu sözlerine, bedeninin hemen her yerinde estetik müdahale bulunan kızı Kim ise "Dişlerime hiç kaplama yaptırmadım" diye karşılık verdi.

Kris Jenner, 70 yaşına girmeden kısa bir süre önce New York'ta ünlü estetik cerrah Dr. Steven M. Levine'in kapısını çalmış ve 100 bir dolarlık bir yüz gerdirme işlemi yaptırmıştı.





'YAŞLANIYORSUNUZ DİYE KENDİNİZİ BIRAKMAYIN'

Bunu gizlemeyen Jenner, Vogue dergisine verdiği röportajda "İlk yüz gerdirme işlemini 15 yıl önce yaptırmıştım. Artık yenilenmenin zamanı gelmişti" dedi.

Bunu niye yaptırdığını da şöyle anlattı Jenner: "Sadece yaşlanıyorsunuz size kendinizi bırakmamalısınız. Eğer kendinizden memnunsanız ve zarif bir şekilde yaşlanmak istiyorsanız tamam. Ama benim için zarif bir şekilde yaşlanmaktan anladığım da bu. Bu benim bakışım."

Kris Jenner, estetik operasyonları saklamamasının nedenini de "Başkalarına ilham vermek" olarak açıkladı.

"Bu benim için insanlara bunların normal olduğunu göstermenin bir yolu. Ameliyat olmak isteyen ya da buna mecbur kalan insanlara bu tür müdahalelerden korkmamaları konusunda ilham vermek istiyorum. Çünkü sonrasında kendinizi daha iyi hissediyorsunuz" sözleriyle açıkladı.

Kris Jenner, 20'li yaşlarında bir süre hosteslik yaptı.





Kris Jenner, kızı Kim ile yaptığı sohbette "Yüzümdeki tek doğal şey burnum' dedi. Geçen ay 70 yaşına giren Kris Jenner, yaptırdığı estetik müdahaleleri hiç saklamıyor.

HAYATI BOYUNCA HEP KAZANAN TARAFTA OLDU

Kris Jenner ya da doğum adıyla Kristan Mary Houghto'ın inişli çıkışlı bir hayatı oldu bugüne kadar.

Bugün gösteri dünyasında tanındığı adıyla Kris Jenner, 1955 yılında San Diego California'da dünyaya geldi. Ailesinin iki çocuğunun büyüğüydü...

Annesi Mary Jo Shannon'un bir çocuk giysileri satan mağazası vardı. Babası Robert Houghton ise mühendisti. Kris daha 7 yaşındayken annesiyle babası boşandı.

Onu ve ablası Karen Casey'i anneleri Mary Jo bir süre yalnız başına büyüttü. Sonrasında iş insanı Harry Shannon ile hayatını birleştirdi Mary Jo. Bu şekilde Kris'in Steven adında bir de üvey erkek kardeşi oldu.

Üvey babasının iş ortağı ile yollarını ayırmasından sonra tüm aile San Diego'ya döndü. Kris orada annesinin çocuk giyimi mağazasında çalıştı. Bir yandan da lisede okudu. 1973 yılında mezun oldu. Kris, 1976 yılında bir yıl süreyle American Airlines'ta hostes olarak çalıştı.

İLK KOCASI KARDASHIAN'I ALDATTI

Kris ilk evliliğini Kourtney, Kim, Khloe ve Rob Kardashian'ın babası olan avukat Robert Kardashian ile 1978 yılında yaptı. Robert, mesleğindeki en büyük ününü, karısı Nicole Brown Simpson'ı öldürmekle suçlanan O.J. Simpson'ın avukatı olarak yaptı.

Dört çocukları olmasına rağmen çift, 1990 yılında boşandı. Bunun nedeni de kocası Robert'ın, onun eski futbolcu Todd Waterman ile yaşadığı yasak aşkı öğrenmesiydi. İlk kocası Robert 2003 yılında kanser nedeniyle hayata veda etti.

Ama Kris ilk kocasından boşandıktan ve Waterman ile ilişkisini bitirdikten sonra yalnız kalmadı.

Kris Jenner, Robert Kardashian ile evliliğinden dört çocuk sahibi oldu. Kourtney, Kim, Khloe ve Robert.





Jenner'ın Bruce Jenner ile evliliğinden doğan kızları Kendall ve Kylie de hem şöhrete hem servete kavuştu. Oğlu Bob Kardashian ise fazla göz önünde yaşamıyor.





İKİNCİ EVLİLİĞİNİ ÜNLÜ SPORCUYLA YAPTI

1991 yılında boşanma resmen bittikten bir ay sonra Olimpik sporcu Bruce Jenner ile evlendi. Küçük kızları Kendall ile Kylie bu evlilikten dünyaya geldi. Bu evlilik de 2013 yılında bitti.

Kardashian Jenner ailesinin kaderini değiştiren kişi ise Ryan Seacrest oldu... Kris Jenner 2007 yılında Seacrest ile tanıştı ve bir aile şovu yapma önerisinde bulundu. Esin kaynağı da The Osbournes adlı bir başka reality şovdu.

Kris Jenner'ın hoşuna gitti bu fikir. Bunu da daha sonra şöyle anlattı: "Küçük kızlar, büyük kızlar ve bir de oğlum var. Herkes hayatlarında bir sürü dram yaratabileceğini düşünür, ama ben bunun hakkında düşünmeme bile gerek olmadığını hissettim. Doğal olurdu."

14 Ekim 2007'de E! kanalında başlayan Keeping Up With the Kardashians işte böyle başladı. Sonrasında da yan şovlarıyla devam etti.





O ŞOV BÜTÜN HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Bu sayede Kris Jenner'ın bütün çocukları gösteri dünyasında birer yıldız oldu. Ardından yan işler kurdular, Kendall ünlü soyadının da etkisiyle moda kariyerine daha ilk adımda "Top Model" olarak başladı.

Bu arada Kris Jenner'ın daha bütün ailesini ekran yıldızına dönüştürmeden önce Jenner Communications adında bir yapım şirketi olduğunu belirtelim. Bu sayede çocuklarının kariyer planlarını da yönetti. Onlara milyonlar kazandıran ve kendi de kasasını dolduran bir menajere dönüştü.

Şöyle kısa bir hatırlatma yapalım... Kris Jenner'ın toplam serveti 170 milyon dolar... Robert Kardashian ile evliliğinden doğan büyük kızı Kourtney 65 milyon dolar, Kim 1.7 milyon dolar, Khloe 60 milyon dolar ve tek oğlu Rob 10 milyon dolar servet sahibi.

Kris'in Bruce Jenner evliliğinden dünyaya gelen kızları Kendall Jenner'ın toplam serveti 65 milyon dolar, en küçük çocuğu Kylie'nin toplam serveti ise 670 milyon dolar.