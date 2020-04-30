Sertab Erener'den İngilizce şarkıda rap sürprizi

BİRLEŞMİŞ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, sosyal medyada “Yeni Ufuklar COVID-19 Sohbetleri” serisi başlattı. Proje kapsamında önceki akşam Instagram’da yapılan canlı yayına Sertab Erener konuk oldu. UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat’ın sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, karantina günlerine ilişkin şunları söyledi: “Bu ömre bir depandemi sığdırmış olduk. Annemi çok özledim. Ne kadar korunursak o kadar hızlı atlatacağız. Bunun bilinciyle evde oturuyoruz.”



FİNALDE LANSE EDECEKTİK



Müzik çalışmalarından da bahseden Sertab Erener, “Who’s Gonna End” adlı İngilizce şarkısının çıkışının salgın nedeniyle ertelendiğini açıkladı: “15 Mayıs’ta single’ım çıkıyor. Adı ‘Bu Dünya’. İngilizce şarkım ‘Who’s Gonna End’ var bir de. Öyle güzel oldu ki. Aslında planlarımız çok büyüktü. Amacımız şarkıyı İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçında lanse etmekti. 3-4 yıllık projenin sonuna gelmiştik. Onu da 12 Haziran’da çıkacak albümümde kullanmaya karar verdim. Başı rap ve müziği duymanız lazım.”

PROFESYONEL HASTAYIM

Sertab Erener, koronavirüsle mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanları için şöyle dedi: “Ben profesyonel hastayım. Çocukluğumdan bu yana doktor ve hemşirelerleyim. Verdikleri emeği iyi biliyorum. Onlar kanatsız melekler. Onları pamuklara sarmamız, iyi bakmamız lazım.”