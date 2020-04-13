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Haber Giriş: 13.04.2020 - 08:22,Son Güncelleme:

Sertab Erener: Her gün hasta hissediyorum

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Sertab Erener: Her gün hasta hissediyorum
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Sertab Erener ve eşi Emre Kula önceki akşam sosyal medyada mini bir konser verdi. Şarkıcı böyle günlerde morale ihtiyacımız olduğunu söyledi.

Yeni albümünü bu ayın sonlarına doğru çıkarmayı planladığını belirten Erener, “Albümde 11-12 şarkı olacak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yalnız yaşayanlar, yalnızlığa alışanlar için bu dönem daha az sıkıntılı geçiyor. Mesela evde olmak benim hoşuma gidiyor. Çok üzülen, sevdiklerini kaybeden alileler de var. Sağlık çalışanları canla başla çalışıyor. Ben her gün beş posta hasta olduğumu hissediyorum sonra o his geçiyor” dedi.

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