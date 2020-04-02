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Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Sertab Erener: Eşimle kavga etmedik

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Sertab Erener: Eşimle kavga etmedik
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Sertab Erener, eşi Emre Kula’yla evlerinde mini bir konser düzenledi. “Bir çaresi bulunur” adlı konserinin yardım kampanyasına destek amaçlı verildiğini söyleyen Erener, “Eşimle 20 gündür gönüllü karantinadayız. Evden hiç çıkmadık” dedi.

Şarkıcı, esprili bir şekilde eşiyle henüz kavga etmediklerini söyledi: “Hem benim hem de Emre’nin albümü geliyor. Bakarsınız evde çalıştığımız dönemde de 1 salgın şarkısı çıkar. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim, umarım bu hastalık günlerini geride bırakıp aydınlaşmış olarak dışarı çıkacağız” dedi.

Sertab Erener: Eşimle kavga etmedik


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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