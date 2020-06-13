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Haber Giriş: 13.06.2020 - 07:41,Son Güncelleme:

Sertab Erener: Bizler 90'larız

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Sertab Erener: Bizler 90'larız
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SERTAB Erener, “Ben Yaşarım” adlı yeni albümünün tanıtımı için sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

14 şarkılık albümünü anlatan sanatçı, “Albüm 4 yıl sonra geldi, benim için tam zamanı. Her yıl albüm yapılmaz. Bence biraz biriktirmek lazım. Eşim Emre Kula ile uzun bir çalışma sürecim oldu. Müzik direktörlüğünü Emre yaptı. Kayıtlarını yine Emre yaptı, pandemide başka çaremiz kalmadı” diye konuştu.
Albümün CD ve plak olarak müzikseverlerle buluşacağını belirten Erener, “CD çok önemli aslında. Böylece kimin hangi şarkıyı söylediği biliniyor. Biz 90’larız. Yeni kuşak kimin şarkısı olduğunu bilmiyoruz. Kimin söylediği belli değil” dedi. 

40’tan sonra gerekiyor

Sertab Erener, yayında hayranlarından gelen soruları okuyabilmek için gözlük taktı. 55 yaşındaki sanatçı bu durumu “Gözlük takacağım kusura bakmayın. 40’tan sonra arada gerekiyor” diyerek tiye aldı.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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