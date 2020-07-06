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Haber Giriş: 06.07.2020 - 09:24,Son Güncelleme:

Sertab Erener: 4 ay sonra ilk sahnem

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Sertab Erener: 4 ay sonra ilk sahnem
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Sertab Erener önceki gün İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “Park et seyret” konserleri kapsamında sahne aldı. Sanatçı 4 aydır sahneye çıkmadığını ve çok özlediğini söyledi.

Sertab Erener önceki akşam Yenikapı’daki İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde müzikseverler ile buluştu.

“Park et seyret” konserleri kapsamında sahneye çıkan Erener, yeni albümü “Ben Yaşarım”daki şarkılarını ilk kez canlı seslendirdi.

Erener, 4 aydır sahneye çıkmadığını ve bu anın kendisi için çok özel olduğunu söyledi: “Pandemi döneminde sahnelerden uzak kalarak biz de sizlerle aynı kaderi paylaştık. Fakat toplum olarak her koşulda birbirimize bağlıyız. Bu yüzden bugün burada bir araya gelişimiz çok önemli. Sizi ve sahneyi çok özlemişiz. Bizim için bundan güzel bir şey yok.”

Sertab Erener: 4 ay sonra ilk sahnem



Albümle gelenekleri devam ettirdim

Yeni albümü için yaklaşık 3 yıl çalıştığını dile getiren sanatçı, “Bu zamanda albüm çıkarmak delilik. Ben eski kuşağın insanı olduğumdan albüm yapmanın hâlâ önemli olduğuna inananlardanım. Eski gelenekleri devam ettirmek önemli. Albüm yapmak da benim için hâlâ çok değerli. Hayatta bildiğini okumak lazım” dedi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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