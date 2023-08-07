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İstanbul'da Ben Affleck'i kızdıran olay!

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#Ben Affleck#İstanbul#Sultanahmet
İstanbulda Ben Afflecki kızdıran olay
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 08:03

Oscar ödüllü ünlü yıldız Ben Affleck, çocuklarıyla geldiği İstanbul’da Sultanahmet’teki Four Seasons Hotel İstanbul’da konaklamayı tercih etti.

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Affleck, önceki akşam yemeğe gitmek üzere çocuklarıyla beraber otelden çıkarken görüntülendi.

Görevliler, fotoğraf çeken Kelebek muhabirini engellemeye çalıştı.

Durumu fark eden Ben Affleck, sert tavırlarından rahatsız olduğu görevlileri uyararak olay çıkmasını engelledi.

İstanbulda Ben Afflecki kızdıran olay

Hollywood yıldızı Ben Affleck, fotoğrafını çeken Kelebek muhabirini engellemeye çalışan görevlilere müdahale etti, olay çıkmasını engelledi.

10 Ağustos’a kadar İstanbul’da

Önceki gün Kapalıçarşı’yı gezen Ben Affleck ve çocukları, akşam da Ulus Paper Moon’da yemek yedi.

Dünyaca ünlü yıldızın İstanbul tatilinin 10 Ağustos’a kadar devam edeceği öğrenildi.

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İstanbulda Ben Afflecki kızdıran olay

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#Ben Affleck#İstanbul#Sultanahmet

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