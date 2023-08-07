İstanbul'da Ben Affleck'i kızdıran olay!

Haberin Devamı

Affleck, önceki akşam yemeğe gitmek üzere çocuklarıyla beraber otelden çıkarken görüntülendi.

Görevliler, fotoğraf çeken Kelebek muhabirini engellemeye çalıştı.

Durumu fark eden Ben Affleck, sert tavırlarından rahatsız olduğu görevlileri uyararak olay çıkmasını engelledi.

Hollywood yıldızı Ben Affleck, fotoğrafını çeken Kelebek muhabirini engellemeye çalışan görevlilere müdahale etti, olay çıkmasını engelledi.

10 Ağustos’a kadar İstanbul’da

Önceki gün Kapalıçarşı’yı gezen Ben Affleck ve çocukları, akşam da Ulus Paper Moon’da yemek yedi.



Dünyaca ünlü yıldızın İstanbul tatilinin 10 Ağustos’a kadar devam edeceği öğrenildi.

Haberin Devamı