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Haber Giriş: 14.07.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Serra Arıtürk ile paylaştıkları video çok konuşulmuştu... Kadir Doğulu'dan açıklama

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Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaşan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün birlikte şarkı söylerken çekilen videoları sosyal medyada gündem olmuştu. İki rol arkadaşı dün akşam 'Lider Marka Ödülleri' törenine katıldı.

Törende, 'Aşkın Tarifi' yılın en iyi dizisi ödülünü aldı. Kadir Doğulu yılın en iyi erkek oyuncusu, Serra Arıtürk ise en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Aşkın Tarifi oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk: Birbirimizi stalklamıştık
Aşkın Tarifi oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk: Birbirimizi stalklamıştık

Tören sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Kadir Doğulu "Eşinizin tepkisi ne oldu" sorusuna yanıt verdi:

"Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..."

Kadir Doğulu: Neslihanı ilk gördüğümde merhaba demedim, bu kim dedim
Kadir Doğulu: Neslihan'ı ilk gördüğümde 'merhaba' demedim, 'bu kim' dedim

Sosyal medyadaki yorumlara bakmadığını söyleyen Doğulu, "Her şey yolunda. Bu bir ekip ve kimya işi. Şekle bakmamak lazım. Herkesin aklı, kalbi rahat olsun. Eğer varsa bir sorun gidip onlara soracaksınız. Çok şükür bir sorunumuz yok" dedi.

Serra Arıtürk ile paylaştıkları video çok konuşulmuştu... Kadir Doğuludan açıklama

Kadir Doğulu'nun açıklamalarının ardından gözler eşi Neslihan Atagül'e çevrildi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp altına, 'Durun! Biraz güleceğim' mesajını düştü.

Serra Arıtürk ile paylaştıkları video çok konuşulmuştu... Kadir Doğuludan açıklama

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