Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; MGX Film ile Sermiyan Midyat, ismi “Hükümet Adam” olacak bir film yapmak için sözleşme imzaladı. Midyat hem senaryoyu yazacak hem de başrol oynayacaktı. Anlaşma gereği Midyat’a 450 bin lira ile KDV ve stopaj ödemesi yapılacaktı. Oyuncu da 31 Mart 2021’e kadar filmin senaryosunu şirkete teslim edecekti.



300 BİN TL ÖDEME YAPILDI



Sermiyan Midyat senaryoyu Mardin’de yazmak istediği için, şirket tarafından masrafları karşılanarak şehre gönderildi. Ayrıca kendisine 300 bin TL ödeme yapıldı. Ancak oyuncu senaryoyu teslim etmedi, sözleşmeden kalan 150 bin TL için de ihtarname gönderdi. Şirketin avukatı, Midyat’ın 300 bin TL ile masrafları geri ödemesini talep etti.