Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın cezası belli oldu!

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı iddiasıyla, üç ayrı suçtan 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, haksız tahrik altında kasten yaralama suçundan bin 120 TL adli para cezasına çarptırıldı. Midyat, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından ise beraat etti.

Mahkeme, aynı davada ‘Kasten yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen Yaşar’ın da 1120 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sermiyan Midyat, Sevcan Yaşar’a fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla 2020 yılının mayıs ayında karakolluk olmuştu. İddiaya göre, çift 4 aydır Fenerbahçe’deki evde yaşıyorlardı. Yaşar, bir süredir sevgilisinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek ayrılma kararı aldı ve 4 Mayıs 2020 tarihinde yaşadıkları eve eşyalarını almak üzere geldi. Yaşar’ın iddiasına göre, evden ayrılmak istediği sırada Midyat kendisini darp etti. Yaşar’ın ihbarı üzerine ekipler eve gitti. Yaşar, Midyat’tan şikâyetçi olduğunu söyledi.

İKİSİ DE CEZA ALDI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Sermiyan Midyat hakkında, “Kasten yaralama”, “Zincirleme tehdit” ve “Zincirleme hakaret” suçlarından 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, “Kasten yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar’ı, “haksız tahrik altında kasten yaralama” suçundan 56 gün karşılığı 1120’şer TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme Midyat’ın hakaret ve tehdit suçlarından ise beraatine karar verdi.

Yargısız infaza maruz kaldım

Sermiyan Midyat davanın sonuçlanmasının ardından şu açıklamayı yaptı: “Şiddet dediler, 8 yıl hapis istemi diye hayali sözler ortaya attılar. Sadece ‘gerçekler bir gün ortaya çıkar’ dedim. Herkesin bilmesini isterim ki; herhangi bir kadına en ufak bir şiddetim söz konusu olmaz. Geçtiğimiz yıl, şahsıma yönelik yargısız infazlara, çokça hüzne ve gözyaşına sebep olsa da Allah herkesin iyiliğini versin.” (İsmail BAYRAK)

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