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Haber Giriş: 07.12.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Sermiyan Midyat kimdir?

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Sermiyan Midyat kimdir?
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Sermiyan Midyat oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor. Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının yazarı olan Sermiyan Midyat’ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Sermiyan Midyat kimdir?

Sermiyan Midyat 2 Aralık 1974 tarihinde Ankara'da doğdu. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesine geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Sermiyan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

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