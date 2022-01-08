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Serkay Tütüncü'den Burcu Özberk açıklaması

#Serkay Tütüncü#Burcu Özberk#Kıvanç Tatlıtuğ
Serkay Tütüncüden Burcu Özberk açıklaması

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Çevremiz bilir yakın arkadaşız

Serkay Tütüncü, Burcu Özberk’le bir partide yakınlaştıkları haberlerine yanıt verdi: “Burcu ile çok yakın ve iyi arkadaşız. Yakın çevremiz de bilir bunu zaten. Ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik. Çok şeyimi paylaştığım biridir Burcu.”

Bebek göründü

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, Caddebostan’daki mekanları Klar Coffee Company’de Başak Dizer - Kıvanç Tatlıtuğ çiftini ağırladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, bebek bekleyen Başak Dizer’in göbeğinin iyice belirginleştiği görüldü.

Serkay Tütüncüden Burcu Özberk açıklaması

Müzikle ilgili bir şey yapabilirim

Gökçe Bahadır önceki gün Etiler’deydi. Sete giderken objektife yansıyan oyuncu, 2021 yılının iş hayatı açısından güzel geçtiğini söyledi: “Güzel bir yıl geçti iş güç olarak. Proje ilk geldiğinde bilmiyorsun nerelere geleceğini. Sadece yaptığın işin iyi olması için uğraşıyorsun.” Bahadır, “Müzikle çok ilgilisiniz, albüm yapmayı düşünür müsünüz?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Ben oyuncuyum. Müziği çok seviyorum ve müzikle ilgili bir şeyler yapabilirim.” ◊ Deniz BOY

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Serkay Tütüncüden Burcu Özberk açıklaması

Buse’nin sırrı

Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, spor salonunda aynadan çektiği selfie’leri Instagram sayfasına ekledi. İskenderoğlu, formunun sırrını da o karelerin altına düştüğü İngilizce notla açıkladı: “Özveri ve motivasyon, anahtardır!”

Serkay Tütüncüden Burcu Özberk açıklaması

Arto yollarda

Arto, dört tekerli motosikletiyle önceki gün Nişantaşı trafiğinde objektife takıldı. Şarkıcı, gazetecileri el sallayarak selamladı. 2020 model motosikletin fiyatının 200 bin TL civarında olduğu öğrenildi. (Behlül AYDIN)

Serkay Tütüncüden Burcu Özberk açıklaması

 

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