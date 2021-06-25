Serkay Tütüncü kimdir, nereli, kaç yaşında? Serkay Tütüncü Survivor açıklaması ile gündem oldu

Ekranların uzun yıllardır ilgiyle takip edilen yarışması Survivor’da finale sayılı saatler kaldı. Yarışmacıların yorumlandığı Survivor Ekstra’da izleyiciler kaçırdıkları detayları bulma fırsatı yakalarken, programda eski bir Survivor yarışmacısı olan Serkay Tütüncü’nün de adı da sıklıkla geçiyor. Peki Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, nereli?

SERKAY TÜTÜNCÜ’YE SERT YANIT GECİKMEDİ

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Serkay Tütüncü, "Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?" sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" cevabını verdi."All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?" sorusunu ise "İhtimali bile yok. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek geçiştirmesi tepkiye yol açtı. Serkay ile aynı dönemde Survivor’da bulunan, şimdilerin Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk ise bu yanıtın üzerine Tütüncü’yü nankörlükle suçladı. Serkay Tütüncü’nün Survivor sayesinde üne kavuştuğunu hatırlatan Semih Öztürk, bunu unutan genç oyuncuya ateş püskürdü.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Masumiyet dizisinde İlker karakteri ile ünlenen Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı.

2016 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Gönüllüler takımında yarıştı. Sonrasında aynı yıl içinde TV 8’de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında ‘İnsanlık Suçu’ dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. 2019 yılında Afili Aşk dizisindeki Volkan, 2020 yılındaysa Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterine hayat verdi.

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