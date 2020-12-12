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Haber Giriş: 12.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Serkan Keskin “Aradığınız o kişi ben değilim!”

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Serkan Keskin “Aradığınız o kişi ben değilim!”
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Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde Arnavutköy’de görüntülenen Serkan Keskin, muhabirleri tersledi: “Aradığınız o kişi ben değilim!”

Serkan Keskin önceki akşam Arnavutköy’de objektife takıldı. Sokağa çıkma yasağının olduğu saatte markette girerken görüntülenen oyuncu, basın mensuplarını görünce şaşırdı. Keskin, yasak hatırlatılınca şöyle dedi: “Arkadaşlar ben burada oturuyorum, evim burada. Yani aradığınız o kişi ben değilim. Ben kurallara uyuyorum. Çalışma belgem de var ayrıca. Bazı arkadaşlar buna benzer şeylerden fırsat yaratmak istiyor ama ben kurallara oyuyorum’’ dedi

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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