Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Beşiktaş’ta bir döneme futbolcu olarak damga vuran Sergen Yalçın, bu kez de teknik adam olarak görev aldığı takımının şampiyonluk sevincini yaşıyor. Şampiyonluğun yanında Yalçın’ın gönlünü kaptırdığı genç model Lisaveti Karibskaya ile olan ilişkisi de çok konuşulmaya başlandı. Şampiyonluk gecesinde döktüğü sevinç gözyaşları ve paylaşımları aşkı açığa çıkan Lisaveti Karibskaya kimdir, nerelİ, ve kaç yaşında?

SERGEN YALÇIN'IN SEVGİLİSİ LİSAVETİ KARİBSKAYA KİMDİR?

Beşiktaş’ın şampiyonluk gecesi yaptığı paylaşımlar ve döktüğü sevinç gözyaşlarıyla ilişkileri ortaya çıkan Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile Sergen Yalçın uzun süredir birlikteler.

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki model sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya 'Instagram' yasağı koyduğu da o gece ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA STADYUMDAYDI

Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip eden Ukraynalı güzelin, seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği ortaya çıktı. 48 yaşındaki Sergen Yalçın'la aşkını tüm Beşiktaş'lı futbolcuların da bildiği Ukraynalı güzelin, kulüp binasına da sık sık gittiği de söylenenler arasında.

SOSYAL MEDYA YASAĞI!

Şampiyonluk yolunda ilerlerken adının aşk söylentilerine karışmasını istemeyen Sergen Yalçın’ın, sevgilisinin sosyal medya hesaplarını da kapatmasını istediği söyleniyor. Çıkan haberlerden sonra Instagram hesabını kapatan ve önceki gün tekrar açan Sergen Yalçın'ın şimdilerde genç sevgilisi Karibskaya ile tatil planları yaptığı öğrenildi.

BİLEKLİK AŞKI ELE VERDİ

Admerspor'un Sergen Yalçın için özel olarak hazırladığı SY harfli bilekliği Ukraynalı güzelin kolundan çıkarmaması aşklarını ele verdi.

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