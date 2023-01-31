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Serenay’ın mesajı olay oldu: Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik

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#Serenay Sarıkaya#Çağatay Ulusoy#Cem Yılmaz
Serenay’ın mesajı olay oldu: Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 08:04

Serenay Sarıkaya’nın telefon kılıfındaki “kamyon arkası yazısı” sosyal medyada gündem oldu: “Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik.”

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Yaşadığı ilişkiler ve rol aldığı projelerle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, başrolü Kıvanç Tatlıtuğ’la paylaştığı dizinin setinden bir kare yayınladı.

Serenay’ın mesajı olay oldu: Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik

AYNA SELFIE’Sİ

Aynadan kendi fotoğrafını çeken Serenay Sarıkaya, o kareyi Instagram sayfasında paylaştı. Fotoğrafta en çok dikkat çeken detay, telefon kılıfındaki yazı oldu. “Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik” yazısına takipçilerinden yorum yağdı.

Serenay’ın mesajı olay oldu: Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik

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Serenay’ın ‘taburcu’ ettikleri

Serenay Sarıkaya’nın paylaşımının ardından geçmişte aşk yaşadığı isimler merak konusu oldu.

Güzel oyuncu Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz gibi ünlü isimlerin ardından işletmeci Umut Evirgen’le ilişki yaşadı. Bir dönem de adı iş insanları Haldun Demirhisar ve Muzaffer Yıldırım’la birlikte anıldı.

Serenay’ın mesajı olay oldu: Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik

 

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#Serenay Sarıkaya#Çağatay Ulusoy#Cem Yılmaz