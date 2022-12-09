Serenay Sarıkaya'ya saplantılı hayran şoku!

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Serenay Sarıkaya’yı takip eden Tayfur D. geçtiğimiz ocak ayında sanatçının Etiler’de oturduğu sitenin önüne gelip aracının önünü kesti. Otomobilde olmayan Sarıkaya, olayı öğrenince KADES’ten yardım çağırdı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

Sarıkaya, avukatı İsmail Filiz aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu ve Tayfur D. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırıp şikâyetçi oldu.

Mahkeme, Adli Tıp’ın “sanığın cezai sorumluluğunun olmadığı” yönündeki raporunu göz önüne alarak önceki gün kararını açıkladı.

Akıl sağlığı yerinde olmayan Tayfur D.’nin yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi, ‘tehdit’ suçundan ise beraat etti.

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Serenay Sarıkaya ifadesinde “Şüpheli, psikolojimi altüst etti. Canıma kastetmesi düşüncesiyle iş hayatımın durmasına ve dışarı çıkamaz hale gelmeme sebep oldu” demişti.