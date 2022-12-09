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Serenay Sarıkaya'ya saplantılı hayran şoku!

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#Serenay Sarıkaya#Tayfur D#KADES
Serenay Sarıkayaya saplantılı hayran şoku
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 07:56

Serenay Sarıkaya, evinin önünde kendisini tehdit eden saplantılı hayranı Tayfur D.’ye dava açmıştı. Mahkeme akıl sağlığı yerinde olmayan Tayfur D.’nin yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi altına alınmasına karar verdi.

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Serenay Sarıkaya’yı takip eden Tayfur D. geçtiğimiz ocak ayında sanatçının Etiler’de oturduğu sitenin önüne gelip aracının önünü kesti. Otomobilde olmayan Sarıkaya, olayı öğrenince KADES’ten yardım çağırdı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

Sarıkaya, avukatı İsmail Filiz aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu ve Tayfur D. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırıp şikâyetçi oldu.

Mahkeme, Adli Tıp’ın “sanığın cezai sorumluluğunun olmadığı” yönündeki raporunu göz önüne alarak önceki gün kararını açıkladı.

Akıl sağlığı yerinde olmayan Tayfur D.’nin yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi, ‘tehdit’ suçundan ise beraat etti.

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Serenay Sarıkaya kadınlara seslendi: Telefonlarınıza ‘Kades’i yükleyin
#SERENAY SARIKAYA#KADES
Serenay Sarıkaya kadınlara seslendi: Telefonlarınıza ‘Kades’i yükleyinHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Serenay Sarıkaya ifadesinde “Şüpheli, psikolojimi altüst etti. Canıma kastetmesi düşüncesiyle iş hayatımın durmasına ve dışarı çıkamaz hale gelmeme sebep oldu” demişti.

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#Serenay Sarıkaya#Tayfur D#KADES

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