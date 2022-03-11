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Serenay Sarıkaya'ya kabusu yaşatmıştı... O şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı

#Serenay Sarıkaya#KADES#Taciz
Serenay Sarıkayaya kabusu yaşatmıştı... O şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı

Etiler’de evine giren Serenay Sarıkaya’yı taciz eden 26 yaşındaki T.D’nin akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı.

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Soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı’na gönderilmesine hükmetti.

Şüpheli, ruh eşi olduklarını belirtip "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti. 

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler’deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti.

İfadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen şüpheli T.D’nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altına alınmasına karar verilmişti. Yaklaşık 1 ay gözlem altında tutulan şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

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Tüm önlemleri aldım
#SERENAY SARIKAYA#EZGİ MOLA
Tüm önlemleri aldımHürriyet LogoHürriyet.com.tr

DOSYA UZLAŞTIRMA SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı’na gönderilmesine hükmetti. Serenay Sarıkaya’ya ile halen gözlem altında tutulan şüphelinin avukatına tebligat gönderilerek uzlaşmak isteyip istemediği sorulacak. Taraflar, uzlaşırsa dava açılmayacak. 

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Serenay Sarıkaya kadınlara seslendi: Telefonlarınıza ‘Kades’i yükleyin
#SERENAY SARIKAYA#KADES
Serenay Sarıkaya kadınlara seslendi: Telefonlarınıza ‘Kades’i yükleyinHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

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#Serenay Sarıkaya#KADES#Taciz

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