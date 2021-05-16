Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir, mesleği ne?

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya, 'Arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar’ın Göcek’teki çiftlik evinde görüntülendi. Oyuncunun 1 aydır bu evde kaldığı ortaya çıktı. Seranay Sarıkaya, çıkan iddiaların ardından, "Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

İzmirli bir iş insanı ve Heavenly dDF' adındaki şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, Kuum Beach, The Stay Otel ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapıyor. Bunlarla birlikte mimarlık ofisi ve restoran işletmeciliği de yapan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti.

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