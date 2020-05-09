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Haber Giriş: 09.05.2020 - 13:57,Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'nın konuşması sosyal medyayı salladı

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Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan Serenay Sarıkaya, Vogue Türkiye’nin Instagram canlı yayın konuğu oldu.

“Acıların kadını” olarak bilinen Bergen’in hayatını anlatan filmde Bergen’i canlandıracak olan Sarıkaya, “Yapımcımızın kararını bekliyoruz. Hazırlık sürecine başlamıştık ama karantina süreciyle her şeyi durdurmak zorunda kaldık. Bana sorarsan sete çıkmaya hazırım. Bergen özelinde zor bir iş. O yüzden hazırlık süreci çok çok önemli. Hazırlık süreci biraz daha sürebilir” dedi.

Serenay Sarıkaya'nın katıldığı canlı yayında takılarak konuşması sosyal medyada gündem oldu.

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