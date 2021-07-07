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Haber Giriş: 07.07.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'nın arkadaşları neden hep yaşça büyük?

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Serenay Sarıkaya'nın arkadaşları neden hep yaşça büyük?

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz (48) ile aşk yaşamış, kendinden yaşça büyük Haldun Demirhisar ile de adı anılmıştı. Sarıkaya “Arkadaşların neden senden yaşça büyük?” sorusuna şöyle cevap verdi... Elle dergisine konuşan Serenay Sarıkaya şu an kalbinin boş olduğunu söyledi.

Oyuncu “Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim” dedi.

 “İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?” sorusuna ise şöyle cevap verdi...

" Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim. O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum"

Serenay Sarıkayanın arkadaşları neden hep yaşça büyük

ÖĞRENMEYE MERAKLIYIM
Oyuncu Serenay Sarıkaya “Arkadaşların neden senden yaşça büyük?” sorusuna şöyle cevap verdi:
Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz enerjili insanlara çekiliyorum.

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Serenay Sarıkayanın Bodrum çıkarması
Serenay Sarıkaya'nın Bodrum çıkarması
Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk röportaj!Magazin dünyasına bomba gibi gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk kez el ele kameraların karşısına geçti.
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