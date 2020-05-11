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Haber Giriş: 11.05.2020 - 13:56,Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'nın 90 bin liralık fotoğrafı!

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Serenay Sarıkaya'nın 90 bin liralık fotoğrafı!
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Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın köpeğiyle çektirip Instagram'da paylaştığı fotoğrafın maliyeti dudak uçuklattı.

Cem Yılmaz birlikteliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, önceki gün Instagram hesabından "Sol boş kalmamalı" notuyla bir fotoğrafını paylaştı.

Güzelliğiyle olduğu kadar tarzıyla da çok beğenilen 28 yaşındaki oyuncunun, bu paylaşımında üzerinde bulunanların bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı.

Serenay'ın bu karedeki gözlüğü 1.625 TL,
Küpesi 7.735 TL,
Kolyesi 80.845 TL.
Bluzu 646 TL,
Taytı 590 TL.
Hepsi toplam 91 bin 441 TL.

Serenay Sarıkayanın 90 bin liralık fotoğrafı

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