Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraf!

Pandemi dönemini evinde geçiren Serenay Sarıkaya, haziran ayında başladığı tatillerine hız kesmeden devam ediyor.

Asos bölgesinde tatil yapan Sarıkaya, iskelede siyah mayosuyla boy gösterdi. Güneşi arkasına alarak poz veren oyuncunun paylaşımı kısa sürede 230 binden fazla beğeni aldı.

Her fırsatta Ege'de tatil yapmayı çok sevdiğini söyleyen Serenay Sarıkaya, 5 gün önce pembe bikinili bir pozunu paylaşmış ve "Canım Kuzey Ege'me sevgimle geldim" demişti.

Serenay Sarıkaya'ya tatilde Alice Müzikali'nde birlikte yer aldığı Merve Dizdar da eşlik etti.

Ekibin kaldığı taş evin günlük 10 bin TL olduğu öğrenildi.

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