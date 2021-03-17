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Haber Giriş: 17.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya’dan yalnızım mesajı!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Serenay Sarıkaya’dan yalnızım mesajı!

Serenay Sarıkaya, Bebek’te görüntülendi. Geçen ay Maldivler’den annesiyle fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, o kareyle “hayatımda kimse yok” mesajı vermek istediğini söyledi.

DEMET AKALIN’A CEVAP VERMEDİM
Maldivler tatilini noktalayıp Türkiye’ye dönen Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek’teki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Sarıkaya’nın tatil fotoğraflarındaki ışığı beğenmeyen Demet Akalın “Kim çekiyor bunları” diye sormuş, Sarıkaya daha sonra “Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz” diyerek annesiyle fotoğraflarını yayınlamıştı. Güzel oyuncu sorular üzerine o paylaşımı Akalın’a cevaben değil, hayatında kimse olmadığı mesajını vermek için yaptığını söyledi: “Demet Akalın’a değil, size ithafen yapmış oldum.”

Serenay Sarıkaya’dan yalnızım mesajı


BERGEN’İ HEYECANLA BEKLİYORDUM
Sarıkaya, şarkıcı Bergen’in acılarla dolu yaşamını konu alan sinema filminde başrol oynayacaktı, ancak projenin çekimleri pandemi nedeniyle ertelendi. Farklı projelere yöneldiğini söyleyen Sarıkaya, “Bergen filmini ben de çok heyecanla bekliyordum ama bazı sıkıntılar oldu. Yaza doğru başka bir-iki projem başlayacak. Şu an hazırlıklar devam ediyor” dedi.

Serenay tarzı
Serenay Sarıkaya örgülü saçları ve giyim stiliyle dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya’dan yalnızım mesajı

En son dijital bir platformda yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sarıkaya, uzun zamandır ekranlardan uzak. Yeni sezonda ekranlara dönmek isteyen güzel oyuncu gelen senaryoları değerlendiriyor.

Serenay Sarıkaya’dan yalnızım mesajı

Bir süredir yalnız olan Serenay Sarıkaya vaktini ailesiyle geçiriyor. Güzel oyuncu en son tatile  annesi Ümran Sarıkaya ile çıkmıştı.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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