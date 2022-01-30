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Serenay Sarıkaya'dan saldırgana 2 ay uzaklaştırma!

#Serenay Sarıkaya#Aleyna Tilki#KADES
Serenay Sarıkayadan saldırgana 2 ay uzaklaştırma
Özge Eğrikar

Serenay Sarıkaya, otomobiline saldıran ve kendisine tehditler savuran Tayfun Demirtaş’a 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Serenay Sarıkaya ifadesinde yaşadığı korkuyu dile getirdi.

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Oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisine ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobiline saldırdığı için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderilen Tayfur Demirtaş (26) hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Serenay Sarıkaya’nın danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş’taki ofisini basan Tayfur Demirtaş, gözaltına alınmış, ardından  serbest bırakılmıştı. Sarıkaya’yı takibe devam eden Demirtaş 20 Ocak’ta bu kez de Etiler’de ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya’nın otomobiline yumruk ve tekmelerle saldıran Demirtaş, sevk edildiği mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

‘PSİKOLOJİMİ ALTÜST ETTİ’

Olayın ardından Serenay Sarıkaya, avukatı İsmail Filiz aracılığıyla mahkemeye başvurarak Tayfur Demirtaş hakkında korunma talebinde bulundu. Sarıkaya ifadesinde, “Bu şahsın beni ısrarlı bir şekilde takip etmesi, ölümle tehdit etmesi ve en sonunda ikâmetimin önüne gelip aracıma zarar vermesi can güvenliğim açısından beni çok tedirgin etmektedir. Şüphelinin beni takıntı haline getirdiğini düşünmekteyim. Şüpheli, psikolojimi altüst etti. Canıma kastetmesi düşüncesiyle iş hayatımın durmasına ve dışarı dahi çıkamaz hale gelmeme sebep olan şüpheliden şikâyetçiyim” dedi. Talebi değerlendiren mahkeme, Tayfur Demirtaş’ın 2 ay süreyle uzaklaştırma almasına karar verdi.

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Ya bana silah verin ya da ona ceza 

Aleyna Tilki’nin de bir hayranı yüzünden başı derde girdi. Çengelköy’deki evine kadar gelen ve Aleyna Tilki’nin hayranı olduğunu dile getiren Muhammed Erkam Akman “Aleyna Tilki’nin hayranıyım” demiş, pişmanlığını dile getirerek adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Tilki dün Twitter’dan yaptığı paylaşımla mahkeme kararına isyan etti: “Beni evime baltayla gelmekle tehdit eden şahıs, şimdi evimi bulamadığı sürece serbest mi gezecek? İş bana mı kaldı? Bana kaldıysa o baltayla yapabileceklerimi söylemek istemiyorum.

Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bi hayatım var.”

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#SERENAY SARIKAYA#UMUT EVİRGEN
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