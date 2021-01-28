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Magazin
Haber Giriş: 28.01.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'dan güldüren paylaşım!

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Serenay Sarıkaya'dan güldüren paylaşım!
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Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Güzel oyuncu, yakın arkadaşı Ezgi Mola ile yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun bir süre konuşulmuştu.

Sarıkaya, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Yakın arkadaşı Ezgi Mola ile bir karesini yayınlayan güzel oyuncu, bir uygulama yardımıyla 'kilo almış' hallerini yayınladı.

Serenay Sarıkayadan güldüren paylaşım

Ezgi Mola ile Serenay Sarıkaya'yı görenler "Bu ne hal?" demeden edemedi.

TARZIYLA SIK SIK GÜNDEM OLUYOR

Öte yandan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde ilginç tarzı ile sosyal medyanın dilinde düşmüştü. Serenay Sarıkaya'nın kısa taytının üzerine giydiği montuna "Bunu gerçekten beğenip mi aldın?" yorumları yapılmıştı.

Serenay Sarıkayadan güldüren paylaşım

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