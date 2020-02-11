Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı...Sürpriz aşkta şaşırtan ayrıntı

Aşk iddialarını kesin bir dille yalanlayan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi.

İkilinin Atina kaçamağı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz dün ayrı uçaklarla Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda 2. Sayfa kameraları tarafından görüntülenen Serenay Sarıkaya aşk haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu.

Serenay Sarıkaya, "Söyleyecek bir şey yok, her şey gördüğünüz gibi" dedi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Cem Yılmaz, Ağustos ayında Instagram sayfasında Defne Samyeli ile videosunu paylaşmıştı. Çiftin videosunu beğenenler arasında Serenay Sarıkaya'nın da olması dikkatlerden kaçmadı.