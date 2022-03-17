Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in aşk öpücüğü

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen’in ilişkisi doludizgin devam ediyor.

Sarıkaya, başrolünde oynadığı “Alice Müzikali”nin önceki akşam gerçekleşen gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen’in Emirgan’daki mekanında aldı.

Gecede şarkılar da söyleyen ve keyifli halleriyle dikkat çeken Sarıkaya, sevgilisini öperken “Söylemezsem Olmaz” ekibi tarafından görüntülendi.

YAKIN ARKADAŞIM

Nur Fettahoğlu, Umut Evirgen’le fotoğrafını Instagram sayfasında “Sen hep aşkkkla” notuyla yayınlamış, bu paylaşım sosyal medyada aşk dedikodularına yol açmıştı.

Haberin Devamı

Evirgen, önceki gün Emirgan’da görüntülendi. Ünlü işletmeci, Fettahoğlu’yla ilgili sorular üzerine “Kendisi çok yakın arkadaşım, kardeşim” dedi.