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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in aşk öpücüğü

#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen#Alice Müzikali
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgenin aşk öpücüğü

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen önceki akşam Emirgan’da görüntülendi.

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen’in ilişkisi doludizgin devam ediyor.

Sarıkaya, başrolünde oynadığı “Alice Müzikali”nin önceki akşam gerçekleşen gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen’in Emirgan’daki mekanında aldı.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgenin aşk öpücüğü

Gecede şarkılar da söyleyen ve keyifli halleriyle dikkat çeken Sarıkaya, sevgilisini öperken “Söylemezsem Olmaz” ekibi tarafından görüntülendi.

YAKIN ARKADAŞIM

Nur FettahoğluUmut Evirgen’le fotoğrafını Instagram sayfasında “Sen hep aşkkkla” notuyla yayınlamış, bu paylaşım sosyal medyada aşk dedikodularına yol açmıştı.

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Evirgen, önceki gün Emirgan’da görüntülendi. Ünlü işletmeci, Fettahoğlu’yla ilgili sorular üzerine “Kendisi çok yakın arkadaşım, kardeşim” dedi. 

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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgenden ilk fotoğraf
#SERENAY SARIKAYA#UMUT EVİRGEN
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den ilk fotoğraf!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

 

 

 

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#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen#Alice Müzikali

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