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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den ilk fotoğraf!

#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen#Birsen Tezer
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgenden ilk fotoğraf
Mehmet Üstündağ

Bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı belgelendi.

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İddiaları her seferinde yalanlayan ve “Biz uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” diyen Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’le samimi bir şekilde eğlenirken görüntülendi.

İkili, Evirgen’in sahibi olduğu La Boucherie’de görüntülendi. Birsen Tezer’in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in samimiyeti dikkat çekti.

Tezer’in şarkılarına eşlik eden Sarıkaya, Evirgen’le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı.

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AİLESİYLE TANIŞMIŞTI

Uzun süredir arkadaş olan ikili, geçtiğimiz aylarda bu dostluklarını flörte dönüştürmüş. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den gelmişti.

İşletmeci, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” demişti. Çift, Evirgen’in itirafının ardından ilişkilerini gizlemekten vazgeçmişti.

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İkili, 2022’yi âşıklar şehri Paris’te karşıladı. Fakat ünlü çiftin, tatil dönüşü ilişkilerine devam etmeme kararı aldı. Umut Evirgen’in ailesiyle tanışan Seranay Sarıkaya’nın nikâh masasına oturacağı konuşulurken ayrılmaları çiftin, arkadaş çevresini de şaşırttı.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgenden ilk fotoğraf

 

 

 

 

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#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen#Birsen Tezer

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