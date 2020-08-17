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Haber Giriş: 17.08.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı yeniden gündemde!

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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı yeniden gündemde!
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Geçtiğimiz aylarda ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla günlerce gündemden düşmeyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasındaki 18 yıllık yaş farkı yeniden olay oldu. 47 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz ile 29 yaşındaki oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya, sosyal medyada yapılan esprili paylaşımların hedefi oldu.

Bir süredir birliktelik yaşayan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’nın arasındaki yaş farkı sosyal medyada yayılan caps ile bir kez daha tiye alındı.

Çiftin 2001'e ait iki fotoğrafı yan yana getirildi. Serenay Sarıkaya o yıl ilkokuldan yeni mezun olmuş, 10 yaşında bir çocuktu. Usta komedyen Cem Yılmaz ise ‘Vizontele'deki rolü ve ‘Bir Tat Bir Doku' gösterisindeki performansıyla adından söz ettiriyordu.

İşte, o görüntü…

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmazın yaş farkı yeniden gündemde


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