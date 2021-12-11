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Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’in aracında görüntülendi

#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen#Oyuncu
Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’in aracında görüntülendi
Sayit DURMAZ

Serenay Sarıkaya, adının aşk dedikodularına karıştığı Umut Evirgen’in aracında görüntülendi.

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1 GÜNLÜK MOLADA İSTANBUL’DA

Daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun’la ilişki yaşayan Umut Evirgen, “teve2 Magazin Masası” programının muhabirine Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı dedikodularının doğru olduğunu itiraf etmişti.

“Şahmeran” dizisinin çekimleri için uzun süredir Adana’da bulunan Serenay Sarıkaya da sete verilen 1 günlük arada İstanbul’a geldi ve Umut Evirgen’in aracında görüntülendi.

Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’in aracında görüntülendi

AŞK SORUSUNA YANIT YOK

Önceki akşam Rumelihisarı’ndaki İskele Balık adlı mekandan çıkarken görüntülenen Sarıkaya, “Her şey çok güzel. Adana’yı çok sevdim, çok alıştım. Burak’la (Deniz) da iyi anlaşıyoruz” dedi.

Evirgen’in aşk itirafı hatırlatıldığında “Teşekkür ederim” demekle yetinen oyuncu, aracıyla uzaklaştı. Genç yıldız, gecenin ilerleyen saatlerinde ise bu kez Evirgen’in aracında, Etiler’deki evine giderken görüntülendi. 

Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’in aracında görüntülendi

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#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen#Oyuncu

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