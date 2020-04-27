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Haber Giriş: 27.04.2020 - 09:22,Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya: Sokaklar bomboşken çok hüzünlü

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Serenay Sarıkaya: Sokaklar bomboşken çok hüzünlü
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Serenay Sarıkaya, Head&Shoulders Instagram hesabında İbrahim Selim’in sunduğu sohbet programına katıldı. İlk canlı yayını olduğunu söyleyen Sarıkaya, “Evimin bir köşesinden size bağlandım, arkama kütüphanemi de aldım” dedi.

Sarıkaya “Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz, sanki ‘biraz zamana ihtiyacım var’ dedi. Ama bence dünyaya en çok yakışan şey, insan. Sokaklar bomboşken çok hüzünlü. Dünyamıza iyi baksak ve sahip çıksak ne güzel olur. Bu sürecin hepimize çok şey hatırlattığına inanıyorum, önceliklerimizi sorgulattı. Benim bu süreçten çıkardığım çok fazla şey var. Umarım ders çıkarmış olarak geri döneriz” diye konuştu.

Serenay Sarıkaya: Sokaklar bomboşken çok hüzünlü


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