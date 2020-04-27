Serenay Sarıkaya: Sokaklar bomboşken çok hüzünlü

Sarıkaya “Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz, sanki ‘biraz zamana ihtiyacım var’ dedi. Ama bence dünyaya en çok yakışan şey, insan. Sokaklar bomboşken çok hüzünlü. Dünyamıza iyi baksak ve sahip çıksak ne güzel olur. Bu sürecin hepimize çok şey hatırlattığına inanıyorum, önceliklerimizi sorgulattı. Benim bu süreçten çıkardığım çok fazla şey var. Umarım ders çıkarmış olarak geri döneriz” diye konuştu.





