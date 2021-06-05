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Haber Giriş: 05.06.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya Milano’da parladı

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Serenay Sarıkaya Milano’da parladı

İtalyan mücevher markası Bulgari’nin Türkiye’deki ilk reklam yüzü Serenay Sarıkaya oldu. Oyuncu, markanın Milano’daki davetinde dünyaca ünlü yıldızlarla bir araya geldi.

Serenay Sarıkaya, Bulgari ile yıl boyunca devam edecek işbirliğinin ilk adımı olarak, markanın Milano’daki opera binası La Scala’da verdiği görkemli davete katıldı.

Sarıkaya, aralarında “Elite” dizisiyle tanınan Ester Exposito ve “La Casa de Papel”in ‘Denver’i Jaime Lorente Lopez’in de bulunduğu ünlü isimlerle birlikte objektiflere poz verdi.

Davete katılanlar arasında model ve tasarımcı Chiara Ferragni ile oyuncu Alejandro Speitzer de vardı. Sarıkaya, güzelliği ve şıklığıyla partinin en dikkat çeken isimleri arasındaydı.

Serenay Sarıkaya Milano’da parladı

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