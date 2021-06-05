Serenay Sarıkaya Milano’da parladı

Serenay Sarıkaya, Bulgari ile yıl boyunca devam edecek işbirliğinin ilk adımı olarak, markanın Milano’daki opera binası La Scala’da verdiği görkemli davete katıldı.

Sarıkaya, aralarında “Elite” dizisiyle tanınan Ester Exposito ve “La Casa de Papel”in ‘Denver’i Jaime Lorente Lopez’in de bulunduğu ünlü isimlerle birlikte objektiflere poz verdi.

Davete katılanlar arasında model ve tasarımcı Chiara Ferragni ile oyuncu Alejandro Speitzer de vardı. Sarıkaya, güzelliği ve şıklığıyla partinin en dikkat çeken isimleri arasındaydı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?