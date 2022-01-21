Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in ayrılığı kısa sürdü... Barıştıran saldırı

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Sarıkaya’nın şoförü aracı evin bulunduğu siteye soktu ardından karakola gitti.



Saldırganın Serenay Sarıkaya’ya takıntılı olduğu ve adım adım takip edip taciz ettiği ileri sürüldü.

Olayı duyan Sarıkaya’nın kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen soluğu evde aldı. Evirgen, Sarıkaya’nın evinin önüne dört kişilik koruma ordusu yerleştirdi.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Uzun süredir arkadaş olan ikili, geçtiğimiz aylarda bu dostluklarını flörte dönüştürmüş. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den gelmişti.

İşletmeci, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” demişti. Çift, Evirgen’in itirafının ardından ilişkilerini gizlemekten vazgeçmişti.

AİLESİYLE TANIŞMIŞTI

İkili, 2022’yi âşıklar şehri Paris’te karşıladı. Fakat ünlü çiftin, tatil dönüşü ilişkilerine devam etmeme kararı aldı. Umut Evirgen’in ailesiyle tanışan Seranay Sarıkaya’nın nikâh masasına oturacağı konuşulurken ayrılmaları çiftin, arkadaş çevresini de şaşırttı.

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Serenay Sarıkaya'nın aracına yapılan saldırı aşıkları barıştırdı.