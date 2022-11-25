Serenay Sarıkaya geleneği bozmadı

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Serenay Sarıkaya ile geçen hafta sevgilisi Didem Soydan’la ayrılan Burak Deniz’in Adana’daki çekimler esnasında yakınlaştığı yönünde iddialar ortaya çıkmış ama yalanlanmıştı.

Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen 2 ay önce ayrılmış, hatta Evirgen’in Burak Deniz ’i artık mekânlarına almadığı da konuşulmuştu. Her ikisinin de ilişkilerine mâl olan yakınlaşma, önceki gün Burak Deniz’in, Serenay Sarıkaya’nın sokağında yakalanmasıyla yeni bir boyut kazandı.

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Şimdi konuşulanlara göre iki oyuncu, henüz ilk sezonun çekimlerinde yakınlaşmış, Adana Sheraton Otel’de ekipten gizli buluşmuş. İkilinin, ilişkilerini dizilerine gölge düşürmemek adına gizli tuttukları söylense de, benim aldığım duyumlara göre Serenay Sarıkaya ciddi bir ilişki düşünmediği için aşk söylentilerini inkâr ediyormuş.

Filmiyle ödül aldı

Eğlencesi, birbirinden renkli etkinlikleri, konuklarını tarih yolculuğunda hissettiren otantik atmosferi ile geçtiğimiz yaza damga vuran Ruins Bodrum, son olarak hayata geçirdiği “Ruins” sanat filmiyle adından söz ettiriyor.

Emir Mavitan ve Nurçe Erben prodüktörlüğünde hazırlanan, başrollerini Birand Tunca ve Gülcan Arslan’ın paylaştığı film, Amerika’da düzenlenen Seattle Fashion Film Festivali’nde ‘best picture’ (en iyi film), ‘best actor’ (en iyi erkek oyuncu) ve ‘best hair&makeup’ (en iyi saç&makyaj) olmak üzere üç ayrı dalda ödül aldı. Ayrıca “Ruins” filmine Seattle, Los Angeles, Hırvatistan, Bükreş ve İstanbul festivallerinden bir sürü ödül ve adaylık geldi.

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Harvard’a ders konusu oldular

Esas Holding’in başarı hikâyesi, ders olarak dünyanın en prestijli okullarından Harvard’da işleniyor.

4 senedir verilen derslere bu kez Esas Holding’in yöneticileri Emine Sabancı Kamışlı ve oğlu Fethi Sabancı Kamışlı ile kuzeni Can Köseoğlu da katıldı. “Aile şirketi nasıl yönetilir?” konusunda deneyimlerini aktaran anne-oğul, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Tebrik etmek için aradığım Fethi Sabancı Kamışlı, “Çok gurur verici bir olay, buraya gelip bizimle röportaj da yapmışlardı” dedi ve espriyi patlattı: “Hiçbirimiz Harvard’a gitmedik ama Harvard’ı bize getirdik!”

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Dört dilde şarkı söyledi

Rafet El Roman uzun süre sonra İstanbul’da sahne aldı. Bir süredir Amerika’da yaşayan ünlü şarkıcı, Kuruçeşme’deki Boaz Live’da sahne almak için İstanbul’a geldi. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan El Roman, İstanbul’u çok özlediğini, bundan sonra sahne almak için daha sık geleceğini söyledi. Usta sanatçı sahnede İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca şarkılar da söyleyerek dinleyicilerinden tam not aldı.