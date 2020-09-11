Serenay Sarıkaya: Espri yaptım

Geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafını “Anlat anlat heyecanlı oluyor” notuyla Instagram’da yayınlayan Serenay Sarıkaya, o paylaşımı çıkan haberler için mi yaptığı sorulunca “Haberlere istinaden yapmadım, espri yaptım” dedi. Ünlü oyuncuya Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal’le arasının nasıl olduğu da soruldu. Sarıkaya, “Görüşmek üzere, kolay gelsin” diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.







