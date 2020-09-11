Umut ÜNVER
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Serenay Sarıkaya: Espri yaptım
Serenay Sarıkaya, önceki gün sevgilisi Cem Yılmaz’ın evindeydi. Daha sonra Etiler’deki bir kuaför salonuna geçen ünlü oyuncu, çıkışta görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafını “Anlat anlat heyecanlı oluyor” notuyla Instagram’da yayınlayan Serenay Sarıkaya, o paylaşımı çıkan haberler için mi yaptığı sorulunca “Haberlere istinaden yapmadım, espri yaptım” dedi. Ünlü oyuncuya Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal’le arasının nasıl olduğu da soruldu. Sarıkaya, “Görüşmek üzere, kolay gelsin” diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.
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