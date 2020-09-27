Serenay Sarıkaya: Cem teklif ederse neden olmasın?

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden oyuncu, “Dijital medya için bir şeyler düşünüyorum ama seneye inşallah” dedi.

Cem Yılmaz’la aşk yaşayan Sarıkaya, “Cem Bey’in yeni projesinden teklif geldi mi, gelse kabul eder misiniz?” sorusuna da “Yok, şimdilik ayrı ayrı projelerimiz var ama teklif gelirse neden olmasın?” yanıtını verdi.



Serenay Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi’nin Altın 61 Ödülleri töreninde kazandığı ‘en iyi tiyatro oyuncusu’ ödülüyle

poz verdi.