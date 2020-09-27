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Haber Giriş: 27.09.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya: Cem teklif ederse neden olmasın?

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Serenay Sarıkaya: Cem teklif ederse neden olmasın?
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Serenay Sarıkaya geçen cuma Bebek’teki bir kuaför salonundaydı.

Çıkışta muhabirlerle  sohbet eden oyuncu, “Dijital medya için bir şeyler düşünüyorum ama seneye inşallah” dedi.

Cem Yılmaz’la aşk yaşayan Sarıkaya, “Cem Bey’in yeni projesinden teklif geldi mi, gelse kabul eder misiniz?” sorusuna da “Yok, şimdilik ayrı ayrı projelerimiz var ama teklif gelirse neden olmasın?” yanıtını verdi.

Serenay Sarıkaya: Cem teklif ederse neden olmasın

Serenay Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi’nin Altın 61 Ödülleri töreninde kazandığı ‘en iyi tiyatro oyuncusu’ ödülüyle
poz verdi.

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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