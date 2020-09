Serenay Sarıkaya: Çalışamıyoruz

“Bergen” filminin hazırlıklarına pandemi nedeniyle ara verildiğini açıklayan oyuncu, “Alice Müzikali” için de beklemede olduklarını söyledi: “Pandemiden dolayı bütün işlerimiz ertelendi, durdu. Şu an çalışamıyoruz. Hazırlık da yapamıyoruz. Hayatın normale dönmesini bekliyoruz.”



Sarıkaya, “Film projesinin durması içinizde burukluk yarattı mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Burukluk değil. Her şey hayırlısıyla, doğru zamanda olacaktır. Hâlâ önümüzü göremiyoruz. Her şey yoluna girdiğinde sağlıkla, sıhhatle yaparız.”