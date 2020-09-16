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Haber Giriş: 16.09.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya: Çalışamıyoruz

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Serenay Sarıkaya: Çalışamıyoruz
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Serenay Sarıkaya, Etiler’de fotoğraflarını çeken habercilerin sorularını yanıtladı.

“Bergen” filminin hazırlıklarına pandemi nedeniyle ara verildiğini açıklayan oyuncu, “Alice Müzikali” için de beklemede olduklarını söyledi: “Pandemiden dolayı bütün işlerimiz ertelendi, durdu. Şu an çalışamıyoruz. Hazırlık da yapamıyoruz. Hayatın normale dönmesini bekliyoruz.”

Serenay Sarıkaya: Çalışamıyoruz

Sarıkaya, “Film projesinin durması içinizde burukluk yarattı mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Burukluk değil. Her şey hayırlısıyla, doğru zamanda olacaktır. Hâlâ önümüzü göremiyoruz. Her şey yoluna girdiğinde sağlıkla, sıhhatle yaparız.”
Serenay Sarıkaya: Çalışamıyoruz


 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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