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Serenay Sarıkaya 'Bergen' projesinden ayrılmıştı: Ben gereken açıklamayı yaptım
Serenay Sarıkaya önceki gün Etiler’de bir siteden çıkarken görüntülendi.
Ünlü oyuncu, “Bergen” projesinden ayrılması hakkındaki sorulara “Gerekli açıklamayı zaten yapmıştım” cevabını verdi. Bergen’in hayatını konu alan film için uzun süre hazırlık yapan Sarıkaya, projenin yeni çekim takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmıştı.
Serenay Sarıkkaya, sosyal medyaa hesabında bu açıklamayı yayınlamıştı...