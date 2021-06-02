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Haber Giriş: 02.06.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya 'Bergen' projesinden ayrılmıştı: Ben gereken açıklamayı yaptım

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Serenay Sarıkaya 'Bergen' projesinden ayrılmıştı: Ben gereken açıklamayı yaptım

Serenay Sarıkaya önceki gün Etiler’de bir siteden çıkarken görüntülendi.

Ünlü oyuncu, “Bergen” projesinden ayrılması hakkındaki sorulara “Gerekli açıklamayı zaten yapmıştım” cevabını verdi. Bergen’in hayatını konu alan film için uzun süre hazırlık yapan Sarıkaya, projenin yeni çekim takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmıştı. 

Serenay Sarıkaya Bergen projesinden ayrılmıştı: Ben gereken açıklamayı yaptım

Serenay Sarıkkaya, sosyal medyaa hesabında bu açıklamayı yayınlamıştı...

Serenay Sarıkaya Bergen projesinden ayrılmıştı: Ben gereken açıklamayı yaptım


 

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