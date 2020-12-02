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Haber Giriş: 02.12.2020 - 10:23 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya başrolünde olduğu Bergen'in çekimleri bahar ayında

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Serenay Sarıkaya başrolünde olduğu Bergen'in çekimleri bahar ayında
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‘Acıların kadını’ lakabıyla tanınan arabesk müzik sanatçısı Bergen’in hayatını konu alan filmin çekimleri pandemi nedeniyle ertelendi. Serenay Sarıkaya’nın sanatçıya hayat vereceği ‘Bergen’ filmi önümüzdeki bahar çekilecek.

SERENAY Sarıkaya’nın yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı “Bergen” filminin çekimleri bir kez daha ertelendi. 2020 yılı mart ayında çekim hazırlıklarına başlayan film ekibi, COVID-19 nedeniyle projeyi rafa kaldırılmıştı. Çekimler için yeniden çalışmalara başlayan ekip, vaka sayılarının artması üzerine bir kez daha filmi erteleme kararı aldı. Senaryosunu Yıldız Beyazıt ve Sema Kaygusuz’un kaleme aldığı filmin yapım şirketi Orchestra Content erteleme kararını basın açıklamasıyla duyurdu.
TAM KADRO YAKINDA AÇIKLANACAK
Yapım şirketi, arabesk müziğinin fenomen sanatçısı Bergen’in hayatının anlatılacağı projenin çekimleri pandemi koşulları gözetilerek önümüzdeki sene bahar aylarında başlayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada filminin yönetmeni ve oyuncu kadrosuyla ilgili bilgilerin yakında duyurulacağı da belirtildi.

Serenay Sarıkaya başrolünde olduğu Bergenin çekimleri bahar ayında

Bergen özelinde zor bir iş
“Acıların kadını” olarak bilinen Bergen’i Serenay Sarıkaya canlandıracak. Rolü için Bergen filmlerini izleyip şan dersi alan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda “Hazırlık sürecine başlamıştık ama karantina süreciyle birlikte her şeyi durdurmak zorunda kaldık. Bergen özelinde zor bir iş. O yüzden hazırlık süreci çok çok önemli. Kendi adıma yapılması gereken çok şey var” demişti.

 

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