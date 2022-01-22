Serenay Sarıkaya aracına saldıran kişiden şikayetçi oldu

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Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya, perşembe günü aracına tekmeli saldırıda bulunan takıntılı hayranından şikayetçi olduğunu söyledi.

Saldırı anında araçta bulunmayan Sarıkaya, saldırgandan şikayetçi olduklarını söyleyerek “Daha önce de şirkete gelerek korku dolu anlar yaşattı. Dün de benim yardımcım Fatih Bey’e saldırdı, arabayı tekmeledi. Şikayetçi oldum. Fatih Bey de oldu. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz. Halledeceğiz inşallah” diye konuştu.

İLK AÇIKLAMA UMUT'TAN



Sarıkaya’nın konuşurken son derece keyifsiz olduğu gözlendi.

Uzun süredir arkadaş olan Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda bu dostluklarını flörte dönüştürmüş, ilk açıklama Evirgen’den gelmişti.

İşletmeci, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” demişti.

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İkili, 2022’yi âşıklar şehri Paris’te karşıladı. Fakat ünlü çiftin, tatil dönüşü ilişkilerine devam etmeme kararı aldı.

AYRILIK KISA SÜRDÜ

Serenay Sarıkaya'nın yaşadığı olayı duyan Umut Evirgen soluğu ünlü oyuncunun evinde aldı. Evirgen, Sarıkaya’nın evinin önüne dört kişilik koruma ordusu yerleştirdi. Kısa bir süre önce ayrılan çift, ilişkilerine devam kararı aldı.