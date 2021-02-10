Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma kimdir?

Bir süredir yakın arkadaşı olan Seren Serengil ile beraberlik yaşamaya başlayan Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Ziraat Fakültesini bitiren Tohma, aile mesleği olan çiftçilik kariyerini sürdürüyor. Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak birkaç defa modellik yaptığını ifade ediyor.

Serengil, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak yaşadığı Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, 'evet dedim' mesajıyla duyurdu. Serengil'in paylaşımının ardından Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak." mesajını paylaştı.