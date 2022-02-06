Seren Serengil'in şaşırtan görüntüsü

Haberin Devamı

Uzun süredir sahneye çıkmayan Seren Serengil dün akşam Batum’da sevenleriyle buluştu. Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından bu yana sağlık sorunlarıyla boğuşan, 43,5 kiloya kadar düşüp ameliyat olan Serengil uzun zaman sonra sahneye çıktı.



Seren Serengil'in sahneden paylaştığı fotoğraflara yorum yağdı. Serengil, bir fotoğrafta adeta kolunu sildi.. Bir takipçisin ünlü şarkıcıya " Kolun nerede" yazması dikkat çekti.