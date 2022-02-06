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Seren Serengil'in şaşırtan görüntüsü

#Seren Serengil#ZAYIFLIK#KİLO
Seren Serengilin şaşırtan görüntüsü

Seren Serengil uzun yıllar sonra Batum’da sahne aldı. Sahneden fotoğraflarını paylaşan Seren Serengil, photoshop'u abarttı... 

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Uzun süredir sahneye çıkmayan Seren Serengil dün akşam Batum’da sevenleriyle buluştu. Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından bu yana sağlık sorunlarıyla boğuşan, 43,5 kiloya kadar düşüp ameliyat olan Serengil uzun zaman sonra sahneye çıktı. 

Seren Serengilin şaşırtan görüntüsü


KOLUN NEREDE?
Seren Serengil'in sahneden paylaştığı fotoğraflara yorum yağdı. Serengil, bir fotoğrafta adeta kolunu sildi.. Bir takipçisin ünlü şarkıcıya " Kolun nerede" yazması dikkat çekti.
Seren Serengilin şaşırtan görüntüsü

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