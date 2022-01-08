Seren Serengil'in kardeş özlemi... 'Timur ve Jussi gözümde tütüyorsunuz!'

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Ünlü şarkıcı, babası Öztürk Serengil'in diğer evliliklerinden dünyaya gelen ve Finlandiya'da yaşayan kardeşleri Timur Serengil ile Jussi Serengil'e olan özlemini sosyal medya hesabında dile getirdi.

Seren Serengil, Timur Serengil ile yeğeninin fotoğrafını "Kardeşim... Artık gözümde tütüyorsunuz. Ben Finlandiya bileti alayım en kısa zamanda." notuyla paylaştı.

Serengil, Jussi Serengil'in fotoğrafına ise "Bu da babama en çok benzeyen kerdeşim. Hepsi Finlandiya'da yaşıyorlar. Çok özlüyorum" notunu düştü.

Seren Serengil daha önce anne ve babasından toplamda beş kardeşi olduğunu açıklamıştı.