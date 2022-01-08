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Seren Serengil'in kardeş özlemi... 'Timur ve Jussi gözümde tütüyorsunuz!'

#Seren Serengil#Timur Serengil#Jussi Serengil
Seren Serengilin kardeş özlemi... Timur ve Jussi gözümde tütüyorsunuz

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Seren Serengil, kardeş hasreti çekiyor.

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Ünlü şarkıcı, babası Öztürk Serengil'in diğer evliliklerinden dünyaya gelen ve Finlandiya'da yaşayan kardeşleri Timur Serengil ile Jussi Serengil'e olan özlemini sosyal medya hesabında dile getirdi.

Seren Serengil, Timur Serengil ile yeğeninin fotoğrafını "Kardeşim... Artık gözümde tütüyorsunuz. Ben Finlandiya bileti alayım en kısa zamanda." notuyla paylaştı.

Seren Serengilin kardeş özlemi... Timur ve Jussi gözümde tütüyorsunuz

Serengil, Jussi Serengil'in fotoğrafına ise "Bu da babama en çok benzeyen kerdeşim. Hepsi Finlandiya'da yaşıyorlar. Çok özlüyorum" notunu düştü.

Seren Serengilin kardeş özlemi... Timur ve Jussi gözümde tütüyorsunuz

 Seren Serengil daha önce anne ve babasından toplamda beş kardeşi olduğunu açıklamıştı.

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